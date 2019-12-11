Ненависть до євреїв та поліції називають мотивом підозрюваних у розстрілі у США

Один з нападників, які влаштували розстріл у Джерсі-Сіті у вівторок, публікував в інтернеті антисемітські пости і образи на адресу поліції, пише газета The New York Times з посиланням на обізнане з ситуацією джерело в правоохоронних органах. Слідство вважає, що мотивом нападу могла бути ненависть до євреїв і поліцейських.

Як заявив мер Джерсі-Сіті Стівен Фалоп, судячи з кадрів з камер відеоспостереження, нападники цілеспрямовано рухалися до магазину кошерних товарів

У результаті багатогодинної перестрілки, яка почалася на кладовищі і закінчилася у кошерному супермаркеті, загинули шестеро осіб, включно з поліцейським і двома підозрюваними у скоєнні злочину.

За словами джерела, підозрюваних звали Девід Андерсон і Франсін Грем. Судячи з усього, Грем був пов'язаний з рухом «Чорні євреї-ізраеліти» (Black Hebrew Israelite), який організація Southern Poverty Law Center визнала ненависницькою.

Як повідомляється, поліція також виявила у вантажівці нападників записку, яка нагадує маніфест, однак чіткого мотиву у ній не простежується. В автомобілі також знайшли саморобний вибуховий пристрій.

Джерело у правоохоронних органах не змогло надати додаткові подробиці про пости підозрюваного в інтернеті, оскільки влада поки вивчає цю інформацію.

Спочатку поліція вважала, що нападники вибрали магазин випадково і що інцидент не є злочином на ґрунті ненависті

Кандидатка у президенти США, популярна сенаторка-демократ Елізабет Воррен пов'язала злочин з антисемітизмом.

"Серце болить за жертв та їх близьких. Ми маємо боротися із посиленням антисемітської ненависті та насильства - і ми маємо покінчити із епідемією насильства з використанням вогнепальної зброї, через яку такі напади стають настільки смертоносними", - твітує Воррен.

Поліція поки не розголошує імена трьох загиблих при перестрілці у кошерному супермаркеті, однак за словами декількох джерел, пов'язаних з єврейською громадою Джерсі-Сіті, серед них були 33-річна дружина власника магазину Миндель Ференц і 24-річний студент з Брукліна Мойше Дойч.

Як заявив мер Джерсі-Сіті Стівен Фалоп, судячи з кадрів з камер відеоспостереження, нападники цілеспрямовано рухалися до кошерного магазину.

Фалоп не уточнив, чи був напад пов'язаний з антисемітизмом, проте написав у «Твіттері», що «ненависті і антисемітизму ніколи не було місця» в Джерсі-Сіті.

Спочатку поліція вважала, що нападники вибрали магазин випадково і що інцидент не є злочином на ґрунті ненависті.

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