Відставку Трампа підтримує половина американців - свіжі соцопитування

Оголошення імпічменту та одночасно відставку Дональда Трампа підтримує половина американців. Такими є дані нового соцпитування компанії SSRS, проведеного на замовлення каналу CNN. Втім, слід брати до уваги, що соціологічна похибка становить 3,7%. Опитування проводили з 17 по 20 жовтня. Попереднє дослідження цієї компанії (проведене вкінці вересня) вказувало на те, що відставку підтримували 47% громадян США.

За імпічмент Дональда Трампа виступає 50% американців, 43% — проти, і ще 7% не визначились.

Водночас, згідно з цим опитуванням, проти імпічменту виступає 43% американців, і ще 7% не має чітко сформованої думки з цього приводу.

За відповідями можна прослідкувати політичні вподобання американців. Так, за відставку президента виступає 86% виборців Демократичної партії, 50% незалежних виборців та 6% прихильників республіканців.

Попередні опитування інших компаній також вказували на високу підтримку відставки Дональда Трампа. За даними каналу FOX News, який традиційно підтримує республіканців, “за” імпічмент Трампа на початку жовтня виступало 51% громадян США, в той час як 40% були “проти”.

В той же час своє опитування провели New York Times. Однак видання вирішило зосередитись на дослідженні думки у так званих “штатах-гойдалках”. Тобто тих штатах, де прихильників обох партій є приблизно порівну, і ні демократи, ні республіканці не мають чіткої підтримки більшості. Населення цих штатів голосує по-різному, тож результат виборів багато в чому залежить саме від них. Дослідники коледжу Сієнна, які провели опитування на замовлення New York Times, опитали людей у шести штатах: Пенсильванії, Північній Кароліні, Вісконсині, Мічигані, Флориді та Арізоні.

За їхніми даними, у цих штатах 50% людей виступає за розслідування Конгресу щодо імпічменту, але саму відставку президента підтримує менше — 43%. Водночас проти відставки Трампа виступає 53% виборців, ще 4% не визначились.

На дослідження New York Times у своєму твіттері відреагував Дональд Трамп. Він процитував ведучого FOX News Браяна Кілмейде: “Думаю, дуже показовим було опитування The New York Times. Приблизно з різницею в 10 відстотків респонденти у вирішальних штатах виступають проти імпічменту президента, і якщо спікерка Палати Представників Ненсі Пелосі не враховує цього, можливо, вона таки є політиком третього сорту (так Ненсі Пелосі раніше назвав Трамп, — ред.)”.

Нагадаємо, зараз у Палаті Представників США триває розслідування щодо імпічменту президента Трампа. Якщо конгресмени знайдуть достатньо доказів, які на їхню думку свідчать про порушення закону, вони можуть оголосити президентові імпічмент. Відтак справу направляють на розгляд Сенату, який діє як судовий орган. Саме сенатори ухвалюють остаточне рішення про відставку президента.

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