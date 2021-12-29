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Ті, хто переховорів на "Омікрон", можуть отримати посилений імунітет проти "Дельти" - нове дослідження

  • Голос Америки
Сенділь Сель, дослідник Інституту досліджень охорони здоров'я в Африці

Дослідники з Південної Африки виявили, що люди, інфіковані на штам коронавірусу "Омікрон", виробляють посилений імунітет до штаму "Дельта".

Цей висновок став результатом дослідження Інституту досліджень охорони здоров'я в Африці. В дослідженні взяли участь 33 вакциновані і невакциновані особи. Науковці встановили, що імунітет від подальшого зараження на Омікрон зріс у 14 разів через два тижні після зараження, а імунітет проти Дельти зріс у 4,4 раза.

Науковці заявляють, що імунітет особливо посилився серед вакцинованих.

Алекс Сігал, співавтор дослідження, заявив у Twitter в понеділок, що якщо Омікрон, як видається "менш патогенний", то він "може допомогти витіснити Дельту", і тоді "зриви, спричинені COVID-19 для наших життів, буде меншим".


Дослідження ще не пройшло рецензування і було подано до медичного журналу MedRxiv.

Раніше дослідження в Південній Африці показало зменшення ризику госпіталізацій та тяжкого протікання хвороби спричиненої Омікроном, якщо порівняти з Дельтою.

Штам "Омікрон" швидко поширився світом. Його було перше виявлено в Африці в листопаді.

В статті використано інформацію​ Reuters.

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