У Нью-Йорку запровадили обов'язковий тест на коронавірус та карантин для усіх приїжджих

У Нью-Йорку запровадили обов'язковий карантин і тест на коронавірус для всіх, хто прибуває з поза меж міста та його околиць. Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо у суботу заявив, що таке рішення ухвалили у зв'язку зі стрімким зростанням нових випадків Ковід-19 у США.

За словами губернатора, Нью-Йорк вимагатиме, щоб усі приїжджі мали при собі негативний результат тесту на COVID-19 за три дні або менше до прибуття. Усім приїжджим також доведеться перебувати на самокарантині впродовж тижня. При цьому, термін карантину можуть скоротити до чотирьох днів, якщо особа двічі продемонструє негативний результат тесту.

Нові правила не стосуватимуться осіб, які прибувають із сусідніх з Нью-Йорком штатів - Нью-Джерсі та Коннектикута.

Наразі штат Нью-Йорк є третім у США з найнижчими показниками хворих на Ковід-19, після штатів Мейн та Вермонт.

“Мешканці Нью-Йорка дуже пишаються роботою, яку ми робимо”, - заявив губернатор Куомо. - Бути третіми в країні - це дуже добре”.

У п'ятницю, 30 жовтня, у Нью-Йорку провели 136 тисяч тестів на коронавірус, з них 1.49% людей показали позитивний результат.

За даними видання Рейтер, у п'ятницю США встановили світовий рекорд за кількістю нових хворих на Ковід-19 за 24 години - 100 000 нових випадків.

Таким чином США перевершили рекорд Індії, де у вересні за один день виявили майже 98 тисяч хворих на коронавірус.

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