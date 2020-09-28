У Нью-Йорку знову фіксують нові спалахи COVID-19, а у Флориді вірус шириться кампусами університетів, але не школами

У кількох районах Нью-Йорка знову відбувається зростання кількості нових випадків COVID-19, повідомляє CNN. Губернатор штату Ендрю Куомо закликав місцевих жителів серйозно ставитись до карантинних заходів і продовжувати дотримуватись вимог соціального дистанціювання й носіння масок.

Хоча після того, як Нью-Йорк припинив бути "гарячою точкою" пандемії у країні, там тримається відносно низька динаміка захворюваності, у районах Квінс і Бруклін місцевий департамент із охорони здоров'я повідомляє про тривожну тенденцію.

У Нью-Йорку, як і в багатьох великих містах, серед яких Лос-Аджелес, Чикаго і Лас-Вегас, цей навчальний рік розпочався у віртуальному форматі.

Натомість штат Флорида зобов'язав державні школи надати можливість очного навчання, що викликало протести й безуспішний судовий позов від спілки учителів. Проте, як повідомляє USA Today, очікуваного стрімкого спалаху захворюваності дотепер не сталось.

Місцевий департамент із охорони здоров'я повідомляє, що є небагато свідчень, що вірус шириться серед школярів завдяки урокам у класах. Водночас, зворотню тенденцію спостерігають на кампусах університетів та серед студентів.

Експерти наводять одне з можливих пояснень: школярі навчаються в одній класній кімнаті, а після уроків ідуть до дому, не спілкуючись із однолітками, у той час як студенти після занять збираються разом або йдуть працювати.

Загалом же у США від початку пандемії зафіксували понад 7 мільйонів хворих і понад 204 тисячі смертей, відповідно до даних Університету Джонса Гопкінса. Нові місцеві рекорди із темпів поширення цими вихідними встановлено у переважно малонаселених штатах Монтана, Південна Дакота, Юта, Вісконсин, Вайомінг. А на Алясці та у Північній Дакоті фіксують найвищу для цих штатів смертність від коронавірусу.

Як повідомляє Fox News, у низці штатів у центрі країни 25% тестів на COVID-19 виявились позитивними. При цьому, ВООЗ рекомендує владі утриматись від припинення карантинних заходів, якщо частка позитивних тестів сягає лише 5%. Також там зараз спостерігають найвищі показники шпиталізації за останні кілька тижнів.

Експерти у галузі охорони здоров'я побоюються, що друга хвиля пандемії завдасть значного удару країні, адже із наближенням зими люди більше проводитимуть час у приміщеннях і загалом ставляться до заходів безпеки більш зневажливо.

За повідомленнями Reuters, у США зараз фіксують близько 46 000 нових випадків коронавірусу на день, у той час як іще два тижні тому цей показник сягав 35 тисяч. Смертність за останні півтора місяця продовжує зменшуватись, однак, зазвичай цей показник зростає із відставанням у часі після збільшення кількості хворих.

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