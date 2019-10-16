Чому? У The New York Times відмовились змінювати написання Kiev на Kyiv

Після того, як американська газета The Washington Post доєдналась до переліку міжнародних ЗМІ, що ввели зміни у написанні української столиці, і почали писати Kyiv, а не Kiev, редакційна колегія видання The New York Times сказала, що поки не збирається вводити схожі зміни.

16 жовтня Голос Америки надіслав до редакції The Times запит про коментар, щоб дізнатися, чому одне із найавторитетніших медіа не поспішає замінювати русифіковану транслітерацію Києва.

Віце-президент з комунікацій The New York Times Даніель Роудс незволікаючи відповів, що редактори піднімали це питання із міжнародним відділом і вирішили залишитися із ‘Kiev’, «щоб відповідати тому, як ми підходимо до написання інших міжнародних міст».

Вони це пояснили таким чином.

«Наприклад, ми не пишемо Koln (for Cologne) [Кельн] або Firenze (for Florence) [Флоренція]. Ми вважаємо, що для більшості англомовних читачів Kiev більш знайоме [написання] ніж Kyiv, і ми загалом надаємо перевагу найбільш усталеному та звичному використанню для ясності нашої аудиторії. З огляду на це, ми знаємо про дискусію і продовжуватимемо розглядати ситуацію у ході подій», - пише Даніель.

На сьогодні всього девять впливових новинних видань по всьому світові перейшли на написання назви столиці України Kyiv, згідно до офіційного переліку кампанії, що проводить МЗС України #KyivnotKiev.

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