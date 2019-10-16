Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Чому? У The New York Times відмовились змінювати написання Kiev на Kyiv

Показати коментарі

Після того, як американська газета The Washington Post доєдналась до переліку міжнародних ЗМІ, що ввели зміни у написанні української столиці, і почали писати Kyiv, а не Kiev, редакційна колегія видання The New York Times сказала, що поки не збирається вводити схожі зміни.

16 жовтня Голос Америки надіслав до редакції The Times запит про коментар, щоб дізнатися, чому одне із найавторитетніших медіа не поспішає замінювати русифіковану транслітерацію Києва.

Віце-президент з комунікацій The New York Times Даніель Роудс незволікаючи відповів, що редактори піднімали це питання із міжнародним відділом і вирішили залишитися із ‘Kiev’, «щоб відповідати тому, як ми підходимо до написання інших міжнародних міст».

Вони це пояснили таким чином.

«Наприклад, ми не пишемо Koln (for Cologne) [Кельн] або Firenze (for Florence) [Флоренція]. Ми вважаємо, що для більшості англомовних читачів Kiev більш знайоме [написання] ніж Kyiv, і ми загалом надаємо перевагу найбільш усталеному та звичному використанню для ясності нашої аудиторії. З огляду на це, ми знаємо про дискусію і продовжуватимемо розглядати ситуацію у ході подій», - пише Даніель.

На сьогодні всього девять впливових новинних видань по всьому світові перейшли на написання назви столиці України Kyiv, згідно до офіційного переліку кампанії, що проводить МЗС України #KyivnotKiev.

Дивіться також: Жінки в американському війську: історія ветеранки Другої світової війни. Відео

Жінки в американському війську: історія ветеранки Другої світової війни. Відео
Embed
Жінки в американському війську: історія ветеранки Другої світової війни. Відео

No media source currently available

0:00 0:06:21 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Ілона Войтович

    Проміняла величний Нью-Йорк на Вашингтон у 2016 р., щоб допомогти Українській службі «Голосу Америки» із місією висвітлювання справжніх новин для українців всього світу. Здобула диплом бакалавра журналістики та англійської мови університету Бернарда Барука, паралельно отримуючи професійний досвід у провідних медіа-платформах нового покоління, таких як Elite Daily, POPSUGAR, журнал Dujour та інші.

    Американка львівського походження. Цінує свою культуру, не уявляє життя без музики, друзів і журналістики.

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG