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У штаті Нью-Йорк COVID-19 міг мати кожен сьомий – дослідження

Парк розваг Коні Айленд, Нью-Йорк

На кінець березня кількість уражених вірусом SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19, в Нью-Йорку могла становити понад два мільйонів мешканців штату. Це у 10 разів вище ніж офіційні данні на тої час – 189 тисяч. Такими є результати щойно оприлюдненого спільного дослідження Університету в Албані та Управління охорони здоров’я Нью-Йорка.

Дослідники взяли зразки крові у 150 тисяч відвідувачів продуктових крамниць і встановили, що 14% з них мали антитіла на новий коронавірус, а потім екстраполювали цей відсоток на усе населення штату.

Чимало з людей, уражених вірусом, не мали симптомів і тому ніколи не зверталися до лікаря. В інших симптоми були, але через брак тестів, особливо на тої час, вони його не зробили і не потрапили до офіційної статистики, пояснив в інтерв’ю CNN співавтор дослідження, декан Факультету охорони здоров’я Університету в Албані Девид Голтгрейв.

Серед тих, в кого дослідники виявили антитіла, 30% - латиноамериканського походження, 22% - чорношкірі американці, що вище, ніж їх відсоток у загальному населенні.

Чимало з людей, уражених вірусом, не мали симптомів, і тому ніколи не зверталися до лікаря.

Відсоток уражених хоча й вищий ніж вважалося раніше, він все ж нижчий, ніж потрібний для досягнення колективного імунітету. Оцінюється, що для досягнення колективного імунітету, відсоток інфікованих має становити 70-90%.

«Ідея колективного імунітету полягає у тому, що якщо більшість людей інфікована цим вірусом, він буде поширюватися набагато повільніше», - пояснює професор фармацевтичної хімії і хімічної інженерії Канзаського університету Брендон Декоські.

Раніше цього тижня Центр з контролю та профілактики захворювань США порекомендував обережніше використовувати тести на антитіла для оцінки поширення вірусу серед населення, враховуючи низький відсоток людей, які перехворіли COVID-19, і обмеження самих тестів.

Деякі тести можуть дати хибні позитивні результати, тому що людина мала інші типи коронавірусу, наприклад ті, що викликають застуду. Інші люди можуть не мати антитіла в достатній кількості, щоб їх можна було виявити.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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