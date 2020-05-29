У штаті Нью-Йорк COVID-19 міг мати кожен сьомий – дослідження

На кінець березня кількість уражених вірусом SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19, в Нью-Йорку могла становити понад два мільйонів мешканців штату. Це у 10 разів вище ніж офіційні данні на тої час – 189 тисяч. Такими є результати щойно оприлюдненого спільного дослідження Університету в Албані та Управління охорони здоров’я Нью-Йорка.

Дослідники взяли зразки крові у 150 тисяч відвідувачів продуктових крамниць і встановили, що 14% з них мали антитіла на новий коронавірус, а потім екстраполювали цей відсоток на усе населення штату.

Чимало з людей, уражених вірусом, не мали симптомів і тому ніколи не зверталися до лікаря. В інших симптоми були, але через брак тестів, особливо на тої час, вони його не зробили і не потрапили до офіційної статистики, пояснив в інтерв’ю CNN співавтор дослідження, декан Факультету охорони здоров’я Університету в Албані Девид Голтгрейв.

Серед тих, в кого дослідники виявили антитіла, 30% - латиноамериканського походження, 22% - чорношкірі американці, що вище, ніж їх відсоток у загальному населенні.

Чимало з людей, уражених вірусом, не мали симптомів, і тому ніколи не зверталися до лікаря.

Відсоток уражених хоча й вищий ніж вважалося раніше, він все ж нижчий, ніж потрібний для досягнення колективного імунітету. Оцінюється, що для досягнення колективного імунітету, відсоток інфікованих має становити 70-90%.

«Ідея колективного імунітету полягає у тому, що якщо більшість людей інфікована цим вірусом, він буде поширюватися набагато повільніше», - пояснює професор фармацевтичної хімії і хімічної інженерії Канзаського університету Брендон Декоські.

Раніше цього тижня Центр з контролю та профілактики захворювань США порекомендував обережніше використовувати тести на антитіла для оцінки поширення вірусу серед населення, враховуючи низький відсоток людей, які перехворіли COVID-19, і обмеження самих тестів.

Деякі тести можуть дати хибні позитивні результати, тому що людина мала інші типи коронавірусу, наприклад ті, що викликають застуду. Інші люди можуть не мати антитіла в достатній кількості, щоб їх можна було виявити.

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