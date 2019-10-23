Палата представників США схвалила антидопінговий «Акт Родченкова»

Палата представників Конгресу США схвалила «Акт Родченкова», який запроваджує кримінальну відповідальність за участь у міжнародних допінгових змовах.

Документ названий на честь колишнього голови Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, який став інформатором Всесвітнього антидопінгового агентства.

Законопроєкт, схвалений 22 жовтня, передбачає штрафи до мільйона доларів і позбавлення волі на строк до десяти років. Такі заходи можуть бути застосовані до учасників схем зі впливу на міжнародні спортивні змагання за допомогою допінгу.

Ухвалення «Акту Родченкова» вже привітали провідні спортивні організації США, включаючи Національне антидопінгове агентство, а також олімпійський і паралімпійський комітети.

Сам Родченков, коментуючи схвалення акту, заявив, що боротьба з допінгом у світі досягла нового рівня ефективності, повідомляють західні інформагентства.

Документ ще має отримати схвалення Сенату США.

Григорій Родченков, який зараз переховується в США, в 2016 році розповів газеті The New York Times, що ФСБ Росії організувала схеми, що включають підміну допінг-проб на Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році, щоб приховати практику використання допінгу спортсменами з російської збірної.

Пізніше два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті.

Росія визнала провал антидопінгової системи в країні, але заперечує участь держави і спецслужб у підміні проб спортсменів.

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