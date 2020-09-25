Координаційна рада опозиції Білорусі закликала ЄС створити групу ad-hoc для виходу країни з кризи

У Координаційній раді опозиції Білорусі хочуть створити міжнародну групу ad-hoc з мандатом місії ОБСЄ для того, аби врегулювати кризу всередині країни. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав Павло Латушко, член президіуму Координаційної ради.

«Ми вважаємо важливим, щоб до цього долучилися головні країни у світі. Це Німеччина як очільниця Євросоюзу, Франція, яка є вельми важливим членом Євросоюзу, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і також нам важливо, аби Росія долучилась до цього процесу, щоб знайти вихід із тої складної ситуації, яка склалась у нашій країні», – сказав Латушко.

Він додав, що члени Координаційної ради запропонували застосувати московський механізм роботи ОБСЄ. За такого методу створюють місію із залученням експертів, які не можуть бути громадянами та резидентами країни, яка ініціювала місію.

Олександр Лукашенко 23 вересня взяв участь у церемонії вступу на посаду президента Білорусі. Вперше в сучасній історії країни церемонія інавгурації була проведена таємно для громадськості. Після цього в різних містах відбулися акції протесту, силовики жорстко розганяли демонстрантів у Мінську, всього було затримано більш як 360 людей.

ЄС визнав, що інавгурація і новий президентський термін Лукашенка не мають достатньої демократичної легітимності. У США заявили, що не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі. МЗС Великої Британії визнав таємну інавгурацію такою, що дискредитує. Також не визнали легітимною інавгурацію Лукашенка Німеччина, Чехія, Словаччина, Литва, Польща, Україна і Данія.

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