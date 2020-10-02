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Білорусь скасувала акредитацію всіх журналістів іноземних ЗМІ

Чинна влада Білорусі без попередження офіційно скасувала чинність усіх акредитаційних карток журналістів іноземних засобів інформації.

Як мовиться в заяві Міністерства закордонних справ країни, таким чином виконується пункт Концепції інформаційної безпеки Білорусі про те, що «найважливішою цільовою установкою забезпечення інформаційної безпеки є інформаційний суверенітет» Білорусі.

«У ситуації, що складається, ми вимушені реалізувати своє суверенне право і застосувати необхідні захисні заходи», – заявили в міністерстві.

Ці заходи, зокрема, містяться в новій редакції Положення про порядок акредитації в Білорусі журналістів іноземних ЗМІ, яку ухвалила Рада міністрів країни, мовиться в повідомленні, але текст документа обіцяють оприлюднити пізніше. Наразі в повідомленні перелічені заходи, що, за словами МЗС, мають полегшити процедури акредитації; про «захисні» ж заходи в повідомленні прямо не згадано.

Як заявили в міністерстві, заявки на нові акредитації планують почати з понеділка, 5 жовтня.

При цьому в повідомленні зауважено, що пріоритет при акредитації тепер будуть віддавати громадянам тих держав, де зареєстрований їхній засіб інформації.

Як мовиться в заяві МЗС Білорусі, нове положення про акредитацію дозволить «спільно вибудувати нову, більш ефективну й прозору модель взаємодії з метою розповсюдження об’єктивної й різнобічної інформації про Білорусь за кордоном».

Нині в Білорусі багато західних ЗМІ, зокрема й Радіо Свобода, має за своїх кореспондентів громадян самої Білорусі, які відіграють велику роль у висвітленні акцій протесту.

Такі акції відбуваються в країні щодня без перерв від самого дня президентських виборів 9 серпня. Найчисленніші з них, які викликають найжорстокіші відповіді силовиків, традиційно відбуваються по суботах і неділях. Таким чином, цими вихідними журналісти західних ЗМІ взагалі не зможуть законно, з погляду офіційного Мінська, працювати на висвітленні цих подій.

Передрук з "Радіо Свобода"

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