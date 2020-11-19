У ЄС розкритикували указ Путіна, який полегшує визнання «документів» угруповань в ОРДЛО

Голова Європейської служби зовнішніх справ Жозеп Боррель прокоментував указ президента Росії Володимира Путіна від 4 листопада, який має на меті далі полегшити визнання в Росії «документів», виданих угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», і надання мешканцям окремих районів Донецької і Луганської областей громадянства Росії.

«Це являє собою ще одну спробу Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Ми очікуємо, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодами і перешкоджають повній реінтеграції непідконтрольних уряду територій в Україні, а замість цього повністю виконає свої зобов’язання по Мінським угодами», – мовиться у повідомленні.

Раніше Міністерство закордонних справ виступило з критичною заявою щодо нового указу президента Росії Володимира Путіна, що має на меті далі полегшити визнання в Росії «документів», виданих угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», і надання мешканцям окремих районів Донецької і Луганської областей громадянства Росії.

Указ Путіна вносить зміни до двох попередніх указів, від 2017 і 2019 років. Із обох указів вилучаються фрази про те, що в них ідеться про «громадян України і осіб без громадянства, які постійно мешкають» на окупованих частинах Донбасу.

Путін ухвалив визнавати на території Росії незаконні паспортні псевдодокументи і реєстраційні знаки транспортних засобів

Першим із цих указів Путін ухвалив визнавати на території Росії незаконні паспортні псевдодокументи і реєстраційні знаки транспортних засобів, що їх самочинно видають підтримувані і скеровувані Росією незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», які захопили частини територій Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними. Другим Путін ухвалив спрощений порядок надання громадянства Росії мешканцям цих окупованих нині територій українського Донбасу.

При цьому в обох указах Путіна раніше йшлося про те, що згадані «документи» мають належати «громадянам України і особам без громадянства, які постійно мешкають на цих територіях». Таким чином, бойовики угруповань та інші люди, що живуть на окупованих територіях, скаржилися, що мусять доводити в Росії і своє українське громадянство (або відсутність громадянства), і постійне мешкання в ОРДЛО – хоча багато з них уже не мають легітимних українських документів, чи то про громадянство, чи про право мешкання особи без громадянства. Нині ця вимога для Росії скасована.

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