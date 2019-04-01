Вибори президента України відбулися чесно і вільно – місія спостереження CANADEM

Чергові вибори президента України 31 березня відбулися чесно і вільно, заявив голова місії спостереження за виборами в Україні міжнародної неурядової організації CANADEM Ллойд Аксуорті у Києві.

«З боку канадців ми хочемо привітати ЦВК, ОВК, а також ДВК, тих, хто провів дуже організований процес голосування на місцях. І ми знаємо, що виборці були впевнені, коли голосували, що їхні голоси будуть пораховані і взяті до уваги належним чином…Вибори були проведені чесно, вільно і вони таким чином розбудовують довіру населення до таких демократичних процесів, в тому числі можна очікувати довіри до наступних парламентських виборів восени», – заявив Аксуорті.

За його словами, щоб реалізувати надалі демократичне волевиявлення, варто полегшити процедуру голосування для внутрішньо переселених осіб, позбутися надмірного контролю ЗМІ в руках олігархів, запобігти «гібридним втручанням» ззовні.

«Ми розуміємо, що є втручання, будуть надалі такі намагання. І у нас скоро будуть вибори і в них будуть намагання втрутитися, тому ми можемо винести спільні уроки і здобути спільний досвід з цих виборів», – заявив голова спостережної місії CANADEM в Україні.

Від міжнародної неурядової організації CANADEM на чергових виборах президента України ЦВК зареєструвала 115 офіційних спостерігачів.

Раніше сьогодні громадянська мережа «Опора» і громадська організація «Комітет виборців України» за підсумками голосування в першому турі президентських виборів заявили, що порушення під час голосування не були системними і не могли суттєво вплинути на результати волевиявлення громадян.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

Станом на 12:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 70% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,46%, Петро Порошенко – 16,18%, Юлія Тимошенко – 13,15%, Юрій Бойко – 11,54%, Анатолій Гриценко – 7,05%.

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