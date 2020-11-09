Pfizer та BionTECH повідомили про проміжні результати третьої фази випробувань вакцини від COVID-19

Потенційна вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 під назвою BNT162b2 здатна запобігати коронавірусній хворобі в більш ніж 90% випадків. Про такі результати третьої стадії випробувань повідомили американська фармакологічна компанія Pfizer та німецька компанія BionTECH, які працюють над вакциною-кандидтом спільно.

«Вакцина-кандидат виявилася більш ніж на 90% ефективною в запобіганні виникненню COVID-19 в учасників без ознак попереднього інфікування SARS-CoV-2 у першому проміжному аналізі ефективності», – йдеться в пресрелізах компаній.

У дослідженні брали участь 43 538 учасників, у 42% з них був різний попередній досвід, серйозних загроз їхній безпеці не виявили. У 94 учасників підтвердили захворювання на COVID-19.

Очікується, що вакцина надаватиме захист від захворювання за 28 днів після щеплення, яке складаєтсья з двох доз відповідно до графіку. Фінальний відсоток ефективності вакцини може змінитися за остаточними результатами випробувань.

Розробники ще збирають дані про безпечність та додаткову ефективність вакцини.

Клінічні випробування планують продовжувати, доки не будуть виявлені 164 випадки зараження, щоб дізантися більше про характеристики вакцини.

Розробники подадуть заявку до Управління США з санітарного нагляду за якістю продуктів харчування та медикаментів (FDA) щодо дозволу на екстренне розміщення, коли зберуть необхідний мінімум даних про безпеку вакцини. Очікується, що це станеться в третьому тижні листопада.

«Це великий день для науки та людства. Перший набір результатів з нашої третьої фази випробувань вакцини COVID-19 надає перші докази того, що наша вакцина здатна запобігти хворобі. Ми досягаємо цього критично важливого етапу в нашій програмі з розробки вакцини тоді, коли весь світ потребує її найбільше, адже статистика захворюваності встановлює нові рекорди щодня, лікарні близькі до меж своїх можливостей, а економіки страждають в очікуванні відкриття», – наводить Pfizer слова свого виконавчого директора та голови правління АЛьберта Бурли.

Випробування вакцини від Pfizer і BionTECH почалися у липні 2020 року.

Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини «Спутнік-V», бо третя, остання фаза випробувань вакцини ще не завершена.

ВООЗ розраховує до кінця 2021 року забезпечити два мільярди доз вакцин.

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