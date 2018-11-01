У США розповіли, за яких умов запровадять другу хвилю санкцій проти Росії за хімічну зброю

Державний департамент США має 6 листопада 2018 року звітувати Конгресові, чи виконала Росія умови закону про хімічну та бактеріологічну зброю, заявив заступник речника Держдепартаменту Роберт Палладіно ввечері 31 жовтня.

За його словами, від цього звіту залежить, чи запровадять США новий етап санкцій за можливе використання хімічної зброї з боку Москви в британському Солсбері.

Як пояснює представник американського уряду, 6 листопада збігає передбачений законом тримісячний термін після початкового судового рішення у справі отруєння Скрипалів у Великій Британії. За цей час Держдепартамент мав визначити, чи надав Кремль переконливі докази того, що не використовує хімічну зброю.

«Отже, 6 листопада – останній термін, коли Державний департамент мусить засвідчити перед Конгресом, що Росія виконала умови Закону про хімічну і бактеріологічну зброю. Ми можемо це зробити, якщо Росія припинить застосовувати і зможе переконати, що більше не застосує хімічну зброю, а також дозволить міжнародним інспекторам у цьому пересвідчитись. Тож питання в тому, чи вони підуть на виконання вимог. І якщо ми не зможемо надати таких свідчень, Державний департамент муситиме запровадити другий етап санкцій після консультацій із Конгресом», – заявив Палладіно, спілкуючись із журналістами.

Перший етап санкцій США запроваджений через порушення Росією міжнародних норм з регулювання використання хімічної зброї, було введено в ​серпні, коли США видворили з країни 60 російських шпигунів та дипломатів, вжили заходів з припинення торгівлі зброєю та інші.

Якщо Росія не виконає низку вимог, які включають надання згоди на перевірку інспекторами ООН низки об'єктів, а також надання запевнень, що Росія більше не має наміру використовувати хімічну зброю у порушення міжнародного права, то США планують запровадити другий етап санкцій.

Спілкуючись з журналістами Палладіно не відповів на питання що саме буде включати нова хвиля санкцій, сказавши, що не може передбачити це зараз.

Згідно до американського законодавства, після консультацій з Конгресом президент має можливість запровадити три з шести видів санкцій, наведені в законодавстві. Санкції можуть включати як торговельне ембарго, або зменшення дипломатичних відносин. Вибір конкретних санкцій, як і можливих виключень залишається за президентом.

В вересні заступник держсекретаря США Маніша Сінгх повідомила під час слухань в Конгресі, заявила, що нові санкції включатимуть банківські санкції, більш широку заборону на закупівлю оборонних товарів і блокування міжнародної допомоги.

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