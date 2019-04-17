До справи українських моряків долучили резолюцію Ради Європи щодо їхнього статусу

Лефортовський суд Москви долучив до справи захоплених українських моряків резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, в якій їх опосередковано визнають військовополоненими. Про це «Громадському» розповів адвокат Микола Полозов.

Він зазначив, що до справи також додали звіт управління комісара ООН з прав людини.

Раніше обвинувачення наголошувало, що немає жодних підстав вважати захоплених моряків військовополоненими, додав Полозов.

Сьогодні, 17 квітня, усім українським морякам продовжили арешт до кінця липня.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало звернення України в Міжнародний трибунал і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.

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