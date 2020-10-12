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Євросоюз продовжив санкції проти Росії через застосування хімічної зброї

Фото CCTV надане поліцією Лондона. Співробітники ГРУ, які в‘їхали до Британії за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Баширова, 2018 рік

Європейський Союз продовжив на рік санкції щодо Росії, спрямовані на боротьбу із застосуванням і поширенням хімічної зброї.

Ідеться про використання хімічної зброї в Сирії та застосування нервово-паралітичної речовини з групи «Новічок» проти колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Рада ЄС із закордонних справ у середині жовтня 2019 року затвердила новий режим санкцій через застосування хімічної зброї. Вони полягають у забороні на поїздки до ЄС і заморожування фінансових активів осіб і організацій, а фізичним і юридичним особам ЄС буде заборонено виділяти кошти в розпорядження тих, хто потрапив під обмежувальні заходи.

У березні 2018 року в британському місті Солсбері були отруєні колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тодішня британська прем’єрка Тереза Мей заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новічок», розробленою в Росії.

За даними британських спецслужб, операцію проти Скрипалів провели два співробітники ГРУ, які в’їхали до Великої Британії за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова. Проти них запроваджені санкції в США.

У Москві відкинули звинувачення в проведенні спецоперації в Солсбері, заявивши, що Росія знищила хімічну зброю ще в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 21 січня 2020 року схвалили санкції проти осіб, причетних до скоєння нападів з використанням хімічної зброї. Під санкції потрапили голова ГРУ Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв, а також Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

Передрук з "Радіо Свобода"

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