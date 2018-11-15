Європейський суд виніс рішення проти Росії у справі стосовно Навального

Європейський суд з прав людини 15 листопада визнав затримання і арешти російського опозиціонера Олексія Навального політично мотивованими.

Опозиціонер поскаржився на сім випадків з 2012 до 2014 року, коли його затримували, арештовували і визнавали винним в адміністративних правопорушеннях. Навальний вважає, що його права були порушені, а дії влади були політично мотивованими.

Представники російської влади вимагали визнати арешти і затримання Навального законними.

Російський опозиціонер Олексій Навальний 14 листопада зміг із другої спроби вилетіти за кордон Росії на оголошення рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі.

У лютому 2017 року ЄСПЛ визнав, що Росія порушила статтю про свободу зібрань Європейської конвенції з прав людини, і присудив політику 63,7 тисячі євро компенсації, але це рішення було оскаржене російським Міністерством юстиції.

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