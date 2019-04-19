Вибори в Україні: в ЄС шкодують через відсутність «серйозних дебатів» між кандидатами

У представництві Європейського союзу в Україні шкодують через відсутність «серйозних дебатів» між кандидатами в президенти перед другим туром виборів. Про це 19 квітня заявив голова представництва ЄС Юґ Мінґареллі, виступаючи перед спостерігачами ENEMO, які прибули на другий тур виборів президента України.

«На мою думку, це неповага до виборців. Кандидати мають погодитися на проведення серйозної дискусії, щоб виборці були забезпечені інформацією про політичні орієнтири претендентів», – сказав він.

19 квітня о 19:00 кандидати у президенти України шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

При цьому Центральна виборча комісія внесла зміни в положення, яке регламентує порядок проведення теледебатів між кандидатами в президенти на «Суспільному». Початок їх проведення змінили з 20:00 на 21:00 19 квітня. Триватимуть вони до 22:00.

За словами представника Зеленського, він не має наміру брати участь у дебатах на «Суспільному», передбачених законодавством України.

Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість і порядок проведення теледебатів перед другим туром виборів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.

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У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

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