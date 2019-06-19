У Конгресі США закликали Facebook тимчасово заблокувати запуск власної криптовалюти

Голова комітету Палати представників Конгресу США з питань фінансових послуг Максін Уотерс закликала Facebook зачекати з запуском власної криптовалюти за кілька годин після оголошення соцмережею планів. Про це повідомляє ВВС.

Воутерс зазначила, що «зважаючи на минуле компанії» Facebook слід погодитися заблокувати проект до завершення перевірки. Вона нагадала про історію з неправомірним використанням даних користувачів соцмережі, що призвело до допитів керівництва Facebook у Конгресі.

У Facebook заявили, що очікують нагоди відповісти на питання конгресменів.

Соціальна мережа Facebook 18 червня повідомила про запуск криптовалюти під назвою Libra, яка є «дітищем» Facebook та ще 27 компаній по всьому світу.

Facebook заявила, що вона зв'язалася з 27 партнерами, щоб сформувати асоціацію Libra, засновану в Женеві організацію, що керує новою цифровою монетою, яку вона запустить у першій половині 2020 року, йдеться в маркетингових матеріалах та інтерв'ю з керівниками.

Facebook також створила Calibra, дочірню компанію, яка пропонуватиме цифрові гаманці, пов'язані з платформами обміну повідомленнями Messenger і WhatsApp, щоб зберігати, надсилати та витрачати нову криптовалюту, що буде підтримуватися активами, які підтримуються урядом.

Компанія, що базується в Менло-Парк, штат Каліфорнія, має великі амбіції щодо криптовалюти, але питання конфіденційності споживачів або регуляторні бар'єри можуть спричинити значні перешкоди.

Компанія Facebook сподівається, що вона не тільки забезпечить транзакції між установленими споживачами та підприємствами в усьому світі, а й надаватиме споживачам доступ до фінансових послуг.

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