"Покращити життя людей усюди". Нова директор-розпорядник МВФ розповіла про мету роботи

Представниця Болгарії Кристаліна Ґеорґієва затверджена на посаді нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ).

25 вересня виконавча рада глобального кредитора проголосував за те, щоб призначити 66-річну Ґеорґієву заміст Крістін Лаґард, яка пішла у відставку, щоб стати главою Європейського центробанку.

«Це величезна відповідальність – бути на чолі МВФ в час, коли глобальне економічне зростання продовжує розчаровувати, коли зберігається торгова напруженість і борг – на історично високому рівні», – йдеться в заяві Ґеорґієвої.

«Для мене честь бути обраною директором МВФ. Я нетерпляче чекаю, коли приєднаюсь до цілеспрямованої команди МВФ у служінні 189 країнам-членам. Разом ми працюватимемо, щоб побудувати сильніші економіки та покращити життя людей усюди», - відзначила Ґеорґієва у Twitter.

66-річна Ґеорґієва вступить на посаду 1 жовтня. Щоб дозволити їй зайняти цей пост, Рада керівників МВФ зняла вікові обмеження для посади директора-розпорядника фонду. Раніше директор-розпорядник мав бути не старше, ніж 65 років.

Уряди країн Євросоюзу обрали Ґеорґієву своєю кандидаткою на посаду директорки-розпорядниці МВФ на п’ятирічний термін на початку серпня.

Ґеорґієва – політик-правоцентрист, доктор економічних наук, викладала в Лондонській школі економіки, Массачусетському технологічному інституті і Гарвардській школі бізнесу. З 2017 року і досі обіймала посаду виконавчого директора Світового банку. У 2016-му була кандидатом на пост генерального секретаря ООН, але програла португальцеві Антоніу Ґутеррішу. Вільно володіє англійською і російською мовами. За неофіційним угодою, європейці традиційно очолюють МВФ, а представник США – Світовий банк.

Об’єднаний 189-ма країнами МВФ надає своїм членам економічні консультації та фінансову допомогу.