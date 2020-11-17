Посольство США в Україні закликало Росію та її «поплічників» відкрити всі КПВВ на Донбасі

У Посольстві США в Україні зробили заяву щодо перешкод, які чинять громадянам у русі через лінію розмежування на Донбасі підтримувані Росією сили.

«Ми закликаємо Росію слідувати ініціативі України та відкрити всі пункти в’їзду-виїзду на Донбасі та дозволити мирним жителям України одержувати пенсії та купувати ліки. Росія та її поплічники повинні припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів», – йдеться в повідомленні посольства США у фейсбуці.

Крім того, українське МЗС 17 листопада заявило про «небажання російської сторони зробити принаймні мінімальні кроки для полегшення гуманітарної ситуації, сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України по обидва боки лінії розмежування».

Цю заяву зовнішньополітичне відомство зробило після того, як МЗС Росії оприлюднило у віторок коментар свого офіційного представника Марії Захарової у зв’язку із нещодавньою німецько-французькою заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Захарова заявила, що буцімто «Берліну і Парижу добре відомо, що насправді одночасне відкриття КПВВ «Золоте» і «Щастя» на лінії зіткнення, яке планувалося на 10 листопада, було зірвано з вини української сторони».

«У спільній заяві зовнішньополітичних відомств Німеччини і Франції, в якій була дана висока оцінка виконанню українською стороною Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в «Нормандському форматі» (9 грудня 2019 року), зокрема відзначено, що українська сторона, дотримуючись досягнутих у Парижі домовленостей, створила умови для поліпшення ситуації на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях України до настання зими та полегшення становища цивільного населення, відкривши пункти пропуску «Золоте» та «Щастя» у Луганській області, як це і планувалося, 10 листопада 2020 року», – йдеться в повідомленні МЗС України.

Натомість російська сторона заявила про спроби української сторони «дезавуювати Мінські домовленості».

«МЗС України також категорично відкидає озвучені офіційним представником МЗС РФ звинувачення... Незаконні збройні формування продовжують перешкоджати громадянам безперешкодно переходити лінію розмежування. Мають місце обмеження вільного пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», – заявили в українському МЗС.

16 листопада посольство Сполученого королівства в Україні заявило, що Велика Британія розчарована, що нові контрольні пункти в’їзду-виїзду у Золотому та Щасті на Донбасі не працюють повноцінно попри їх відкриття Україною.

До того, 13 листопада, Франція і Німеччина закликали Росію і підтримуваних нею бойовиків негайно відкрити всі КПВВ на Донбасі, визнавши, що Україна, у свою чергу, «вжила заходів для поліпшення сумних умов на пунктах пропуску до настання зими і полегшення страждань людей на сході України».

З українського боку на Донбасі наразі функціонують сім КПВВ зі щодобовим режимом роботи з 8:00 до 16:00. У межах Донецької області: «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», у межах Луганської області – «Станиця Луганська», «Щастя» і «Золоте». Українські прикордонники неодноразово заявляли про блокування руху через деякі КПВВ з боку бойовиків.

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