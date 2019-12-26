Міграційна служба 5 годин опитувала колишнього американського військового, якого хочуть екстрадувати до США – адвокат

Американський військовий Крейґ Ленґ, який у 2015 році приїхав в Україну для участі в збройному конфлікті на Донбасі на боці української армії, мав бесіду з Міграційною службою України. Ленґ, якого можуть екстрадувати до США, за вчинені там злочини, просив про надання йому статусу біженця в Україні.

Як розповів Радіо Свобода адвокат Дмитро Моргун, Ленґ говорив з представниками ДМС кілька годин.

«П’ять годин його опитували на предмет надання йому відповідного статусу захисту в порядку закону про біженців та осіб з додатковим та тимчасовим захистом, Триває перевірка, тривають юридичні дії», – зазначив юрист.

Він нагадав, що 24 грудня суд змінив американцю запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, задовольнивши прохання захисту.

«Рано давати якусь аналітику щодо рішення суду, тому що ми повний текст ще не бачимо. Коли він буде нам переданий або обнародуваний, подивимося, чим керувався Апеляційний суд і яку він надав відповідну оцінку», – сказав Моргун.

Стосовно подальших дій захисту, то, за словами адвоката, захист зараз чекає на низку гарантій від США на випадок екстрадиції.

«Чекаємо гарантії про незастосування смертної кари, триває екстрадиційна перевірка, будемо реагувати на відповідні дії прокуратури. Ми клопотали про надання трьох гарантій Сполученими штатами відповідно до конвенцій, до яких приєднана Україна», – розповів він.

5 грудня Вінницький міський суд продовжив на два місяці арешт Ленґа – до 3 лютого 2020 року.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

Коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із ЗСУ (після змін законодавства у квітні 2016 року перші іноземці отримують українські військові квитки). Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

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