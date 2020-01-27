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Справа Гандзюк: прокуратура Болгарії просить заарештувати Левіна до рішення про екстрадицію

Під час акції «Рік без Каті», що була присвячена річниці смерті чиновниці та активістки Катерини Гандзюк, біля будівлі Офісу президента. Київ, 4 листопада 2019 року

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Прокуратура Болгарії просить заарештувати імовірного організатора нападу на Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) до рішення суду про його екстрадицію до України, передає Болгарська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Поточний запобіжний захід має завершитися упродовж 72 годин із моменту затримання.

За даними болгарської влади, підозрюваний потрапив на територію країни у 2018 році.

Офіс генерального прокурора розповів агентству «Інтерфакс-Україна», що українська сторона вже направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна, якого затримали увечері 24 січня.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

Передрук з "Радіо Свобода"

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