У Мінську затримали двох членів Координаційної ради опозиції

Біля прохідної Мінського транспортного заводу співробітники ОМОНу затримали членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського.

Як повідомив білоруській службі Радіо Свобода соратник Ковалькової Денис Садовський, затриманих помістили в автозак.

Як повідомили в Координаційній раді опозиції, Мінське управління внутрішніх справ повідомило, що затримання відбулося в рамках адміністративного процесу.

«Попередньо проти них складається звіт про організацію масового несанкціонованого заходу на Мінському тракторному заводі. Швидше за все, їх штрафуватимуть», – повідомили у раді.

Пізніше стало відомо, що в Солігорську був затриманий співголова страйкового комітету «Білоруськалію» Анатолій Бокан.

Іншого члена президії Координаційної ради, юристку Лілію Власову викликали на допит до Слідчого комітету, повідомила сама Власова під час пресконференції ради.

Під час спеціальної пресконференції члени Координаційної ради ще раз наголосили, що вони виконують лише функцію діалогу.

«На нас тиснуть. Ми вважаємо дії влади незаконними. Ми – учасники переговорів. Тим більше, що Європейська рада просила [у влади Білорусі] членам президії забезпечити якісь гарантії безпеки. Проте це ігнорується, на нас чиниться тиск», – сказала Лілія Власова.

Ольга Ковалькова раніше розповідала телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки», що її намагаються викликати на допит у кримінальній справі про «заклики до захоплення влади».

Координаційну раду для передачі влади створила в Білорусі опозиція до Олександра Лукашенка, що не визнає його оголошеної перемоги, з ініціативи його головної суперниці Світлани Тихановської, яка після виборів була змушена виїхати до Литви.

Через створення цієї Ради влада Білорусі порушила кримінальну справу за статтею про захоплення влади. У світі закликають Мінськ закрити цю справу.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними і справедливими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного президента Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль, із 80,1% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська, за цими даними, набрала 10,1%.

І в Білорусі, і за її межами офіційні результати виборів широко вважають сфальсифікованими. За численними повідомленнями про реальні результати з місць припускають, що насправді Тихановська могла якщо не перемогти в першому турі, то принаймні вийти в другий тур виборів.

Відтоді в Білорусі щодня тривають акції протесту, включно зі страйками на деяких підприємствах. МВС Білорусі повідомило про понад 7 тисяч затриманих, під час придушення протестів загинули принаймні три людини.

Днями стало відомо, що влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни.

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