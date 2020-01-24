Бронежилети, тактичні ліхтарі та рятувальні костюми: морська охорона отримала обладнання від США

Морська охорона Державної прикордонної служби України отримала більш ніж 3 тисяч одиниць обладнання на понад мільйон доларів за програмою EXBS Держдепартаменту США.

Це рятувальне і оглядове спорядження для екіпажів корабельно-катерного складу та бійців відділів спеціальних дій. Офіційна церемонія відбулася в Одесі, на одному з причалів Одеського морського торговельного порту.

Як зазначила під час вручення сертифікатів тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, спорядження передали в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового ураження».

«В останні роки, зважаючи на російську агресію в Керченській протоці в 2018 році, програма EXBS значно наростила свої зусилля в рамках співробітництва із морською охороною Державної прикордонної служби. Після анексії Криму морська охорона втратила великі спроможності, і ми разом з цією програмою намагаємося їх відбудувати», – наголосила Квін.

Вона також згадала про економічну агресію Росії на Азовському і Чорному морях та зазначила, що ці дії ставлять під загрозу не тільки Маріуполь і Бердянськ, але й Одесу також.

«Зростає захист нашого персоналу і підвищуються можливості для дій на морі. Україна – морська держава, утримання флоту – вартісна справа, можливостей не вистачає. Тому ми дуже вдячні за підтримку наших партнерів, у тому числі США», – наголосив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Як зазначив начальник управління морської охорони адмірал Олег Костур, частина обладнання вже активно використовується на службі охоронців. Спорядження передавали протягом минулого року.

«Унікальність обладнання в тому, що ми отримаємо засоби для забезпечення безпеки кожного військовослужбовця. Це індивідуальні аварійні костюми, системи захисту органів дихання і здоров’я, індивідуальні дозиметри. Ми також отримали тактичне обладнання для виявлення заборонених предметів, нелегальних мігрантів і іншої контрабандної діяльності», – заявив Костур.

Обладнання розділили між собою три загони морської охорони з Одеси, Ізмаїла і Маріуполя. Деякі зразки також використовуються до ізмаїльського навчального центру Морської охорони. Серед спорядження – наручні GPS-навігатори, портативні газоаналізатори стану повітря, оглядові дзеркала, рації, ліхтарі, костюми та більш складне обладнання.

Наприклад, морська охорона отримала так звані саморятівники ізолюючого типу OCENCO M-20.2, які дозволяють дихати в задимлених приміщеннях та евакуюватися з судна у випадку пожежі. Цих приладів передали достатньо, щоб оснастити всі бойові пости на кораблях та катерах морської охорони.

Також спецпризначенці морської охорони отримали спеціальні бронежилети з інтегрованою надувною системою – у випадку падіння в воду боєць використовує такий бронежилет як рятувальний. Замість сталевих чи керамічних захист плит там використовуються кевларові – легкі, але надійні.

Всі бійці морської охорони отримали два види захисних костюмів: спорядження для захисту при висадці та проведенні робіт в штормову погоду і гідротермокостюми, призначені для захисту людини від гіпотермії у випадку аварійної чи іншої позаштатної ситуації. Останній дозволяє триматися у воді за мінусових температур повітря до 15 хвилин.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Україна виграє від справи про імпічмент – конгресвумен США