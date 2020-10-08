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Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі

Луїза Глюк

Нобелівську премію з літератури цього року отримає американська поетеса Луїза Глюк.

Премію присудили з формулюванням «за ясний поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

Глюк отримала Пулітцерівську премію у 1993 році за поетичну збірку «Дикий ірис» та Національну книжкову премію США у 2014 році.

Минулого року премію отримали два письменника Ольга Токарчук за 2018 рік і Петер Гандке – за 2019.

Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року.

Розмір Нобелівської премії цього року виріс на один мільйон і складає 10 мільйонів шведських крон. Це трохи більше одного мільйона доларів.

Передрук з "Радіо Свобода"

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