Обмін між Україною і Росією: в «Борисполі» зустрічають 35 українців

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустрічають 35 громадян України, яких Москва повернула Києву в рамках обміну.

Літак із 35 українцями приземлився в «Борисполі». Їх зустріли рідні й друзі.

Український режисер Олег Сенцов зателефонував мамі з літака, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У 2015 році Олег Сенцов був засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії. Минулого року режисер 145 днів тримав голодуванняз вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

За даними російського правозахисника Марка Фейгіна, Росія видає Києву 35 українців. Серед них – 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

Координатор групи захисту українських військовополонених моряків Микола Полозов​ назвав «локомотивом» звільнення українських громадян справу військовополонених моряків – «той факт, що Росія не змогла проігнорувати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права й, фактично не бажаючи озвучувати публічно обставини того, що Росія звільняє моряків лише за рішенням трибуналу, російська влада артикулює це як певний обмін».​

Україна видала Росії низку підозрюваних у скоєнні злочинів. Серед них – підозрюваний у державній зраді керівник інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський та колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.​

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