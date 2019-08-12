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Посольство США назвало неприйнятними відвідини Путіним анексованого Криму

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«Поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України»

Посольство Сполучених Штатів Америки назвало неприйнятними відвідини 10 серпня президентом Росії Володимиром Путіним анексованого Криму.

«МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні.

11 серпня Міністерство закордонних справ України розкритикувало президента Росії Володимира Путіна через його візит до анексованого Росією Криму. У відомстві назвали «нікчемними» спроби російської сторони інтерпретувати такі візити як «звичайні» внутрішньодержавні поїздки російських посадовців.

10 серпня Путін без узгодження з владою України прибув до анексованого Росією Криму, щоб взяти участь у шоу російського мотоклубу «Нічні вовки».

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Передрук з "Радіо Свобода"

Дивіться також: ​МЗС України висловило «рішучий протест» у зв’язку з поїздкою президента Путіна до анексованого Криму

МЗС України висловило «рішучий протест» у зв’язку з поїздкою президента Путіна до анексованого Криму. Відео
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МЗС України висловило «рішучий протест» у зв’язку з поїздкою президента Путіна до анексованого Криму. Відео

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