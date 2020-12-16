Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю і стратегічне партнерство з Великою Британією

Верховна Рада підтримала ратифікацію «Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії» на засідання 16 грудня.

Ратифікацію угоди підтримали 303 народних депутати з майже всіх фракцій, окрім «Опозиційної платформи – За життя».

Згідно з пояснювальною запискою, підписаною міністром закордонних справ Дмитро Кулебою, документ закріплює напрями та принципи співробітницва України з Великою Британією.

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«Передбачено встановлення безмитних тарифних квот Сполученого Королівства для 36 видів товарів, при цьому по чотирьох видах буде встановлено додаткові обсяги. У свою чергу Україною має бути встановлено тарифні квоти для трьох видів товарів та передбачено додаткові обсяги для ще двох», – йдеться в записці.

Угоду про співробітництво, вільну торгівлю та стратегічн партнерство з Великою Британією підписав президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Лондона в жовтні 2020 року.