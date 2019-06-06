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Україна

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює процедуру імпічменту

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Верховна Рада України 6 червня ухвалила закон про Тимчасові слідчі комісії та Тимчасові спеціальні комісії парламенту. Це й же законодавчий акт регулює процедуру імпічменту.

За ухвалення документу проголосували 279 депутатів.

Згідно з законопроектом, до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради входять народні депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Вони розслідують обставини вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю нардепів від конституційного складу Ради поданні про ініціювання питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Свої висновки та пропозиції ТСК моє подати у визначений парламентом термін, та не пізніше ніж через два місяці після її утворення.

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