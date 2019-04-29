У США серед найбільших порушників релігійної свободи назвали Китай і Росію

В оприлюдненому у США звіті про релігійну свободу у світі серед найбільших порушників назвали, зокрема, Китай і Росію.

Як мовиться у звіті Комісії США з міжнародної релігійної свободи, що є незалежним і надпартійним органом федерального уряду США, в Китаї, зокрема, «кричущих зловживань» продовжують далі зазнавати представники уйгурів-мусульман, але для влади в Пекіні це минулося практично без наслідків.

Звіт підтверджує, що Китай і ще дев’ять країн далі належать до так званих «країн, що викликають особливе занепокоєння» з огляду на порушення релігійних свобод за класифікацією Державного департаменту США, і рекомендує Держдепартаментові додати до цієї групи також Росію і ще п’ять країн.

Така рекомендація відображає занепокоєння, що російська держава «прискорила свої репресивні дії» проти релігійних меншин протягом 2018 року. Така ж рекомендація діє, зокрема, щодо Узбекистану, де, як мовиться у звіті, тривали «грубі порушення релігійної свободи», хоча й настали деякі поліпшення.

Найбільшої критики зазнав Китай через ставлення до мусульманської меншини уйгурів, але також до інших переважно мусульманських за вірою меншин, зокрема, китайських казахів.

Уйгури, яких у Китаї живе близько 15 мільйонів, давно скаржаться на зловживання пекінської влади щодо них.

«Мусульмани-уйгури перебувають під постійним спостереженням і наглядом, їхні телефони вилучають і перевіряють, у них примусово відбирають зразки крові для складання бази ДНК, їхнім дітям забороняють відвідувати мечеті… Ще гірше – уряд Китаю розриває родини, утримуючи від 800 тисяч до 2 мільйонів дорослих у концтаборах і віддаючи частину їхніх дітей до сиротинців… Члени родин не можуть зв’язатися одне з одним, побоюючись урядового нагляду, відтак незліченні кількості уйгурів не мають поняття, де перебувають їхні рідні і чи взагалі вони живі», – мовиться у звіті.

«Але, незважаючи на роки посилення таких зловживань, ширша міжнародна спільнота трагічно втратила можливість відвернути те, що зараз відбувається в Китаї з уйгурами й іншими мусульманами», – заявили автори звіту.

Пекін заперечує, що має інтернаційні табори і центри перевиховання для уйгурів, казахів та інших переважно мусульманських за вірою меншин, і називає ці заклади «центрами професійної освіти», що мають на меті відвернути людей від тероризму і повернути їх у суспільство.

У звіті згадані й інші країни-порушники. Таджикистан, Судан і В’єтнам придушують релігійну свободу під приводом необхідності захисту громадського порядку чи міркувань національної безпеки, нерідко використовуючи реальні чи гадані загрози тероризму чи масових заворушень, щоб виправдати обмеження прав і «відверте переслідування власного народу».

Деякі країни, як-то Росія, Китай, Еритрея чи Туркменистан, ставлять на релігійні чи національні меншини тавро «екстремістів» частково через те, що їхні влади вважають, що ці меншини перебувають «під зовнішнім впливом», пишуть автори звіту.

Щодо Росії, зокрема, в документі зазначено, що влада країни «продовжила переслідувати «нетрадиційні» релігійні меншини штрафами, затриманнями і кримінальними звинуваченнями під приводом боротьби з екстремізмом», причому «російське законодавство, спрямоване проти «екстремізму», не дає належного визначення цього терміну, що дає державі можливість переслідувати за широкий обсяг ненасильницької, неполітичної релігійної діяльності».

«На Північному Кавказі силові структури діяли з повною безкарністю, арештовуючи і викрадаючи людей, запідозрених навіть у найменшій причетності до ісламістських повстанців… В окупованому Росією Криму російська влада продовжила викрадати, катувати і ув’язнювати кримських татар-мусульман за власним бажанням», – наголошено у звіті зі США про стан релігійної свободи у світі.

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