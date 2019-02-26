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КНДР отримувала нафту з Росії в обхід санкцій

На Фото: цистерна з пальним у КНДР

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Постачання нафти Росією до КНДР "зменшує ймовірність того, що країна відмовиться від ядерної зброї"

Із жовтня 2017 до травня 2018 року танкер щонайменше чотири рази зустрічався в нейтральних водах із північнокорейськими суднами і передавав їм паливо – журналісти

Російський танкер в обхід санкцій постачав нафту до Північної Кореї, повідомляє агентство Reuters із посиланням на членів екіпажу судна «Тантал». За даними журналістів, з жовтня 2017 до травня 2018 року танкер щонайменше чотири рази зустрічався в нейтральних водах із північнокорейськими суднами і передавав їм паливо.

Постачання нафти Росією до КНДР "зменшує ймовірність того, що країна відмовиться від ядерної зброї"
Екс-посол США в ООН, Ніккі Гейлі

Датчики, за якими можна визначити положення танкера, в цей час не працювали. Вони вмикалися після того, як «Тантал» повертався в територіальні води Росії, стверджує Reuters.

Такі угоди порушують міжнародні обмеження, які були запроваджені проти Північної Кореї через розробку ядерної зброї.

У середині лютого колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі відзначила, що постачання нафти Росією до КНДР "зменшує ймовірність того, що країна відмовиться від ядерної зброї".

Посол Росії в Пхеньяні назвав цю інформацію чутками, «зібраними в припортових закладах».

Раніше західноєвропейська розвідка повідомляла, що Росія всупереч санкціям постачає до КНДР вугілля. Через це в серпні російську компанію включили до списку санкцій США.

Москва звинувачення в нелегальній торгівлі з КНДР заперечує і заявляє, що повністю дотримується міжнародних санкції ООН щодо Пхеньяна.

Як відомо президент США Дональд Трамп цього тижня зустрічається у В'єтнамі із лідером КНДР Кім Чен Ином. Сторони обговорюють шляхи денуклеаризації Корейського півострова.

Дивіться також: Настрої у В'єтнамі напередодні саміту США та Північної Кореї

Настрої у В'єтнамі напередодні саміту США та Північної Кореї. Відео
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Настрої у В'єтнамі напередодні саміту США та Північної Кореї. Відео

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