Неоімперську політику влади Росії названо найсерйознішою загрозою у стратегії національної безпеки Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда 12 травня підписав Стратегію національної безпеки, затверджену Радою міністрів 30 квітня. Як передає «Польське радіо», у документі описані основні загрози безпеці Польщі і Російська Федерація вказана серед таких.

Агресія проти Грузії, незаконна анексія Криму та дії у східній Україні порушили базові принципи міжнародного права та підірвали основи європейської системи безпеки

"Найбільш серйозною загрозою є неоімперська політика влади Росії, якої вона прагне досягнути за допомогою військової сили. Агресія проти Грузії, незаконна анексія Криму та дії у східній Україні порушили базові принципи міжнародного права та підірвали основи європейської системи безпеки", - йдеться у документі.

Стратегія також відзначає, що Росія імовірно продовжить свою політики спрямовану на підрив нинішнього світопорядку з метою "відновити свої силу та сфери впливу".

"Ця загроза, звичайно, добре відома. Це агресивна політика Росії. Ми протистоїмо цій політиці, беручи активну участь в діяльності Північноатлантичного альянсу. Вояки польської армії дислокуються на Східному фланзі НАТО, але не лише у Польщі, а також і в країнах-союзниках із блоку НАТО", – прокоментував міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Повідомляється, що стратегія також враховує останню загрозу, якою виявився коронавірус з Китаю.

Остання стратегія безпеки Польщі була створена у 2014 році. Проте цей документ не враховував загрози з боку Росії в контексті її агресивних дій щодо України.

Стратегія національної безпеки – державний документ, на якому базуються детальні вказівки щодо безпекових питань.

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