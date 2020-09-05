У США росіянину висунули звинувачення в спробі зламати мережу фабрики Tesla

У США 27-річному громадянину Росії Єгору Крючкову висунули звинувачення через участь у змові з метою кібератаки після того, як він намагався підкупити співробітника фабрики Tesla в Неваді, аби той запустив шкідливе програмне забезпечення в її комп’ютерну мережу. Про рішення великого журі щодо обґрунтованості звинувачень повідомив 4 вересня сайт міністерства юстиції США.

Єгор Крючков був заарештований у серпні. За версією слідства, він пропонував співробітникові Tesla один мільйон доларів за участь в реалізації шахрайської схеми. За даними американської влади, росіянин від середини липня неодноразово зустрічався з російськомовним співробітником фабрики, щоб обговорити свій план. Після того, як з ним зв’язалися агенти ФБР, Крючков попросив знайомого купити для нього авіаквиток, намагаючись вилетіти з країни через аеропорт Лос-Анджелеса, де і був затриманий 22 серпня.

У матеріалах Мін’юсту не уточнюється, на яку саме компанію готувалася атака. Однак засновник Tesla Ілон Маск раніше заявляв, що мішенню була саме фабрика автовиробника в Неваді, де виробляють акумулятори. Крючкову загрожує до 5 років в’язниці.

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