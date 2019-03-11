SIPRI: США - світовий лідер з експорту зброї, Україна – на 11-му місці

Сполучені Штати Америки залишили далеко позаду решту світу в якості провідного світового експортера озброєнь, тоді як Росія залишається другою такою країною, йдеться у звіті, оприлюдненому 11 березня Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень миру (SIPRI).

«Експорт основних видів озброєнь був на 75 відсотків вищим, ніж у Росії в період 2014-18 років, тоді як в 2009-13 роках він був лише на 12 відсотків вищим», ­– йдеться в доповіді SIPRI.

За даними інституту, за останній п’ятирічний період 2014-18 років американський експорт зріс до 36 відсотків від загальної кількості (з 30% в попередньому періоді).

«США ще більше зміцнили свої позиції в якості провідного постачальника озброєнь у світі», – заявив директор Програми витрат на озброєння і армію SIPRI Од Флоран.

За його даними, США за останні 5 років експортували зброю у щонайменше 98 країн, в тому числі бойові літаки, крилаті і балістичні ракети малої дальності і чимало керованих бомб.

«Більш ніж половина (52 відсотки) експорту озброєнь США припали на Близький Схід в 2014-18 роках», – сказав Флоран.

Водночас, за даними дослідження, експорт озброєнь з Росії в 2014-1818 роках скоротився на 17 відсотків, а основним фактором, що вплинув на це, стало скорочення імпорту зброї Індією і Венесуелою.

За даними звіту, Україна – на 11 місці серед найбільших експортерів зброї у світі. Імпорт зброї протягом 2013-2017 років, тим часом, попри воєнний конфлікт залишався на досить низькому рівні, йдеться в аналізі.

Як зазначає звіт, основними клієнтами України є Росія, Китай та Таїланд. Минулого року через подібні дані, оприлюднені SIPRI, в українських ЗМІ з’явилося чимало повідомлень про те, що незважаючи на заборону, Росія й досі є основним імпортером зброї з України.

У звіті йдеться, що Франція (6,8 відсотка від загального світового обсягу) стала третім за величиною експортером зброї, далі розмістилися Німеччина (6,4%) і Китай (5,2%).

Усього на п’ять найбільших країн-експортерів припадає 75 відсотків світового обсягу зброї, у країн ЄС – 27 відсотків, додали у SIPRI.

Серед імпортерів зброї лідером стала Саудівська Аравія (12 відсотків в порівнянні з 4,3% в попередній п’ятирічці) Загальний обсяг імпорту за останні 5 років зріс на 192 відсотки.

«Імпорт зброї деякими арабськими державами Перської затоки різко збільшився», – йдеться в звіті. Причинами такої ситуації експерти вказують загострення між Іраном і Саудівською Аравією та конфлікт в Ємені.

Індія стала другим за величиною імпортером – найбільшими постачальниками для неї стали Росія (58 відсотків), Ізраїль (15 відсотків) і США (12 відсотків).

У звіті, опублікованому в грудні 2018 року, SIPRI повідомляв, що експорт озброєнь компаніями США в 2017 році склав 222,6 мільярда доларів, в той час як російський експорт озброєнь оцінили у 37,7 мільярда доларів за цей рік.

Базований у Стокгольмі SIPRI, заснований в 1966 році, є незалежним міжнародним інститутом, що досліджує збройні конфлікти, контроль над озброєннями та процеси роззброєння. Свої дослідження SIPRI здійснює на основі аналізу та даних із відкритих джерел.

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