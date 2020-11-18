США дали 2 млн доларів на програму для внутрішньо переміщених осіб України – посольство

США і Рада з міжнародних досліджень й обмінів (IREX) запустили програму на суму два мільйони доларів, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб України, повідомило посольство США в Україні.

«Сполучені Штати раді розпочати разом із IREXintl дворічну програму на суму два мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їхню соціальну стійкість перед російською агресією», – йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

За даними Мінсоцполітики, в Україні станом на 10 листопада взято на облік 1 458 050 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим.

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