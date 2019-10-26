США знову надали Україні право на безмитне ввезення деяких товарів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 25 жовтня підписав указ, який дозволяє Україні безмитне ввезення деяких товарів, повідомляє Білий дім.

У своїй заяві з цього приводу Трамп нагадав, що таке право було призупинене в 2017 році, тому що Київ не зміг забезпечити належний захист інтелектуальної власності.

«Я визначив, що Україна досягнула прогресу в забезпеченні адекватного та ефективного захисту прав інтелектуальної власності. Відповідно, є доречним відновити дію угоди про безмитну торгівлю», – заявив президент США.

За даними Торгової палати, Україна є 67-м за величиною торговельним партнером США за висновками 2018 року. За даними Торгової палати США, призупинення угоди коштувало Києву близько 36 мільйонів доларів щороку, і її часткове поновлення впливає на третину торгівельного обороту, на якому позначилася втрата привілеїв.

Президент США Дональд Трамп наприкінці грудня 2017 року повідомив Конгрес, що його адміністрація має намір припинити низку преференцій щодо безмитної торгівлі з Україною через недостатнє забезпечення Києвом належного та ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

У травні 2018 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що США припинили дію своєї Генералізованої системи преференцій для 155 різновидів українських товарів.

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