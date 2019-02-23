Новому послу США в ООН вже дорікнули пожертвами до кампанії Трампа та ставленням до глобальних змін клімату

Посол США в Канаді Келлі Крафт буде призначена постійним представником Сполучених Штатів в ООН, оголосив 22 лютого президент Дональд Трамп.

У разі затвердження Сенату Крафт прийде на зміну Ніккі Гейлі, яка залишила цю посаду наприкінці минулого року. Дональд Трамп запропонував стати послом в ООН речниці Держдепартаменту Гізер Науерт, але вона відхилила пропозицію.

Наскільки я розумію, Келлі Найт Крафт буде першим політичним донором призначеним на посаду посланця США в ООН. Всі інші призначенці були, або дипломатами, або політичними фігурами високого рівня

Як посол у Канаді Келлі Крафт брала участь в організації переговорів, які привели до укладення нової договору між США, Канадою і Мексикою про зону вільної торгівлі в Північній Америці. За президента Джорджа Буша-молодшого Крафт працювала в представництві США в ООН. Вона була підприємцем і вносила великі пожертвування у виборчі кампанії республіканських кандидатів у президенти, в тому числі Дональда Трампа.

На це, коментуючи призначення Крафт, звернув увагу іТом Райт, дослідник американського дослідницького центру Brookings Institution.

"Наскільки я розумію, Келлі Найт Крафт буде першим політичним донором призначеним на посаду посланця США в ООН. Всі інші призначенці були, або дипломатами, або політичними фігурами високого рівня", - твітує Райт.

Коментатори також відзначають, що Райт відома заявами про те, що вона вірить обом сторонам дебатів про глобальні кліматичні зміни - надзвичайно гострого питання в американській політиці. Демократична партія виступає активним поборником змін у політиці США з метою припинення глобальних кліматичних змін, натомість помітна частина Республіканської партії ставить під сумнів людьский вплив на глобальні кліматичні зміни і виступає проти обмежень, які б - на їх думку - створили перепони розвитку американської промисловості та енергетичного сектору.

"Людина, яка заперечує кліматичні зміни, тепер працює в ООН. США виглядають посміховиськом через це", - твітує Річард Пейнтер, колишній експерт Білого дому при президенті Джорджі Булі Молодшому.

Натомість лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що "Крафт є сильним захисником американських інтересів і буде сильним представником" США.

Призначення привітали і інші законодавці-республіканці.

"Келлі Найт Крафт з честю служила нашій країні, як посол у Канаді", - заявив сенатор Том Коттон.

Посада постійного представника в ООН є однією з найпомітніших у зовнішньополітичному відомстві США, чиї заяви під час засідань Ради безпеки ООН нерідко отримують значний розголос. Ніккі Гейлі була відома своїми різкими висловлюваннями щодо російських дій в Україні та Сирії. У багатьох адміністраціях постійний представник в ООН був членом кабінету міністрів і брав участь у засіданнях уряду. Президент Трамп позбавив посла в ООН статусу міністра.

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