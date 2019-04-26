Трамп доручив підготувати ядерну угоду з Росією та Китаєм – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розробити проект нових угод з Росією і Китаєм про контроль над озброєннями. Про це повідомляють The Washington Post і CNN з посиланням на власні джерела.

Таким чином, як зазначають ЗМІ, Трамп спробує обмежити використання російського ядерного озброєння, яке зараз не регулюється іншими угодами, а також стримати і перевірити потенціал Китаю. За словами одного з джерел CNN, Трамп дав зрозуміти, що контроль над озброєнням повинен включати в себе Росію і Китай, все озброєння, все боєголовки, всі ракети. Про наміри укласти таку угоду президент США говорив ще під час звернення до нації в січні.

Зазначається, що ініціатива знаходиться на ранній стадії: в Білому домі поки тільки готують можливі варіанти для виконання доручення Трампа, зазначає газета. Подібна угода між США, Росією і Китаєм, в разі укладення, стала б великим дипломатичним досягненням. Однак підготовка такої угоди може зайняти кілька років, а нинішній президентський термін Трампа закінчується у 2020 році.

Нова угода може прийти на зміну укладеним з Росією договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), який закінчується у 2021 році.

За даними Washington Post, в адміністрації стурбовані широким арсеналом малої і високоманеврової ядерної зброї, яке вже є у Росії або знаходиться в розробці. На ці види озброєнь, які називають тактичними, СНО-3 не поширюється.

Китай, на думку співрозмовників ЗМІ, взагалі може не зацікавитися переговорами. Пекін уникає участі в таких угодах, в тому числі через те, що його арсенал ядерної зброї відстає від американського, зазначає «Голос Америки».

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