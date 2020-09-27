Туреччина звинувачує Вірменію в ескалації збройного конфлікту з Азербайджаном

Туреччина вважає Вірменію «єдиною перешкодою на шляху до регіонального миру і стабільності». Про це 27 вересня заявив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой, коментуючи ескалацію збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху – міжнародно визнаної частини Азербайджану, яка контролюється вірменськими сепаратистами.

Речник звинуватив Вірменію у «порушенні міжнародного права і нападах, що призвели до жертв серед цивільного населення».

«Звичайно, Азербайджан скористається своїм законним правом на захист власного народу і територіальної цілісності. Туреччина висловлює повну підтримку Азербайджану в цьому процесі. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати азербайджанський народ», – заявив Аксой.

Верховний комісар Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив жаль з приводу загибелі військовослужбовців та цивільних під час загострення збройного конфлікту на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі 27 вересня.

За його словами, Європейський союз закликає до негайного припинення вогню та деескалації.

Боррель рекомендував сторонам якомога швидше повернутися до переговорів за посередництва Мінської групи ОБСЄ.

Міністерство закордонних справ Росії також 27 вересня відреагувало на події навколо Нагірного Карабаху. У короткій заяві МЗС Росії констатувало, що «різко загострилася ситуація в зоні нагірно-карабаського конфлікту».

«Закликаємо сторони негайно припинити вогонь і почати переговори з метою стабілізації ситуації», – вказано в повідомленні.

Уряд Вірменії 27 вересня ухвалив рішення про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації через активізацію бойових дій навколо Нагірного Карабаху.

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало опівдні 27 вересня заяву, в якій ідеться, що підрозділи азербайджанської армії ведуть бої на кількох напрямках за важливі висоти, окуповані вірменськими військами. «Бойові дії тривають по всьому фронту», – йдеться в повідомленні.

З обох сторін повідомляють про жертви, в тому числі і серед мирного населення.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.