Спецпрокурор Мюллер: докази у справі про російське втручання надані російській кампанії були використані для дезінформації

Офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує справу про ймовірне російське втручання в американські вибори, заявляє, що російські хакери викрали і змінили докази з метою дискредитувати розслідування.

В оприлюдненому 30 січня повідомленні прокурорів вказано, що 22 жовтня минулого року в інтернеті з’явився Twitter-акаунт @HackingRedstone, в якому були розміщені дані про злам деяких доказів у справі компанії, звинуваченої у фінансуванні російської кампанії пропаганди з втручання у вибори.

Офіс Мюллера заявив, що йшлося про копії доказів, наданих в ході підготовки до судового розгляду справи компанії «Конкорд менеджмент і консалтинг», яку пов’язують із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. ЗМІ називають його особою, близькою до президента Росії Володимира Путіна.

Команда прокурорів Мюллера підтвердила, що деякі з оприлюднених документів були справжніми документами, отриманими через процес інформування сторін в ході судового процесу. Інші документи були несправжніями і включали зображення веб-сайтів та "меми", які не були створені Агентством з дослідження інтернету, або заібраними командою Мюллера, повідомляють ЗМІ.

За даними американських прокурорів, матеріали були змінені і спрямовані на кампанію з дезінформації.

У лютому 2018 року спецпрокурор Мюллер висунув звинувачення у втручанні в кампанію з виборів американського президента співробітникам Агентством з дослідження інтернету, відомого як «фабрика тролів», підконтрольного Пригожину. Агентство звинувачують у фінансуванні проекту інформаційної війни проти США за власний кошт, отримані від двох інших компаній Пригожина – «Конкорд менеджмент і консалтинг» і «Конкорд Кейтеринг». Сам Пригожин заявляв, що ні він, ні його структури «не пов’язані з діяльністю, спрямованою на втручання в американські вибори». Пізніше 13 фізичних осіб, зокрема Пригожин, і три компанії були внесені до списку санкцій США.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах у 2016 році. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.

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