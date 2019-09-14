Волкер пояснив, що треба зробити для виборів на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер пояснив, що, на думку Вашингтона, необхідно зробити, перш ніж можна буде провести легітимні вибори на нині окупованій частині українського Донбасу.

Виступаючи на 16-й зустрічі форуму «Ялтинська європейська стратегія» в Києві, Волкер заявив, що для цього спершу необхідно вирішити питання безпеки, а це потребує політичної волі Росії, якої Москва не демонструє.

За його словами, виконанню мінських домовленостей про врегулювання на Донбасі заважає відсутність безпеки «навіть для того, щоб зробити перший крок – це вільні вибори».

«Вільні і справедливі вибори можуть відбутися тільки у вільному і безпечному середовищі», – сказав Волкер. «І ми говоримо про політичну волю. Росія досі не продемонструвала політичної волі, аби завершити конфлікт», – наголосив він.

Попереднього дня, 13 вересня, виступаючи в кулуарах цього ж форуму, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що Київ хотів би провести місцеві вибори одночасно і на вільній території України, і на нині окупованій частині Донбасу «за українським законодавством», не уточнивши, яким чином його можна дотриматися під окупацією. Після того президент Володимир Зеленський наголосив, що питання виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу може обговорюватися лише після виконання низки умов, серед яких – виведення російських військ. Після заяви Зеленського Пристайко ввечері 13 вересня заявив, що Київ не буде проводити «фейкові вибори» на окупованих територіях, а має намір «якомога швидше організувати чесні місцеві вибори, відповідно до законодавства України та під відповідним міжнародним спостереженням».

Місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, за українським законодавством і під спостереженням ОБСЄ, передбачені мінськими домовленостями про врегулювання на нині окупованій частині Донбасу. Москва домагається, щоб такі вибори були проведені без виведення звідти російських військ і озброєнь і без роззброєння місцевих незаконних збройних формувань, за умов безконтрольності українсько-російського кордону на окупованій ділянці. Позиція Києва полягає в необхідності спершу вирішити всі питання безпеки, перш ніж можна буде переходити до політичних моментів «Мінська».

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