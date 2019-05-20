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Голова делегації США на інавгурації Зеленського розповів про «сигнал» від Трампа

Голова делегації США Рік Перрі та президент України Володимир Зеленський

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Україна може розраховувати на США – Рік Перрі

Україна може розраховувати на Сполучені Штати Америки, заявив голова делегації США на інавгурації президента Володимира Зеленського, міністр енергетики Рік Перрі журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Америка тут, щоб послати чіткий сигнал. Президент Сполучених Штатів [Дональд Трамп] попросив нас приїхати, щоб передати людям України, що вони можуть розраховувати на Сполучені Штати, на роботу із новим президентом та, сподіваємося, із новим парламентом, щоб створити найвеличніші дні для українського народу», – сказав Перрі.

Крім нього, до делегації увійшли: Курт Волкер, спеціальний представник Держдепу США з питань України, Гордон Сондланд, посол США до ЄС, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Національної безпеки США при президенті, Джозеф Пеннінгтон, виконувач обов'язків голови дипломатичної місії США в Україні.

Міністр припустив, що американська делегація могла би бути більшою, якби на підготовку дали більше часу.

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«Якби в нас було кілька днів запасу для приготування, мабуть, наша делегація була би вп’ятеро більшою. Народ Сполучених Штатів стоїть разом з Україною. Промова президента Зеленського була вражаючою і дуже потужною в сенсі його бачення майбутнього України. Суть у тому, що вибори були для народу України. Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати народ України», – заявив Перрі.

20 травня Зеленський склав присягу президента України. Після цього він заявив, що розпускає парламент восьмого скликання і запропонував уряду піти у відставку.

Передрук з "Радіо Свобода"

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