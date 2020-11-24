Українка увійшла до переліку 100 жінок року BBC

Українка Анастасія Волкова увійшла до переліку 100 найбільш впливових та надихаючих жінок року жінок року за версією BBC.

Вона є засновницею стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу.

Сервіс працює за підпискою і допомагає фермерам отримувати різноманітні дані про стан їхнього врожаю.

BBC пише, що Flurosat аналізує супутникові знімки полів, фотографії з дронів, застосовує технології штучного інтелекту і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися із врожаєм.

Волкова здобула першу вищу освіту в Національному авіаційному університеті у Києві. Згодом отримала магістра в Варшавському технологічному університеті, а у 2015 році переїхала до Австралії, щоб займатися наукою.

У 2018 році вона захистила докторську дисертацію в місцевому Сіднейському університеті, а згодом заснувала Flurosat.

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