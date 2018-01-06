Вже понад тисячу років українці особливо відзначають цей день – Порошенко про Різдво

Президент України Петро Порошенко з родиною привітав співвітчизників, які відзначають Різдво Христове 7 січня.

«Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це свято – воно духовне, але воно – й державне, воно – й народне. Вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день», – відзначив Порошенко.

«Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі, – згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров’я та сили», – додав президент України.

В Україні Різдво Христове за юліанським календарем є державним святом уже кількадесят років. Два тижні тому вперше Україна відзначила як державне свято і Різдво за григоріанським календарем – так, як його святкує більша частина християнського світу.

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