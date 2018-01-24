Волкер: відсутність обстрілів на Донбасі 23 січня свідчить, що мир можливий

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що відсутність обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі протягом минулої доби засвідчила можливість досягнення там стійкого миру за наявності політичної волі. Про це Волкер заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання про те, чого він очікує від зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

«Перше, на чому я б хотів наголосити, це те, що конфлікт триває, дуже багато порушень перемир’я. 2017-ий був дуже жорстоким роком. З вечора порушень режиму тиші, да даними українських військових, було нуль. Ми чекаємо офіційного звіту спостерігачів ОБСЄ, але думаємо, що і вони скажуть те ж саме. Можливо, це через погоду. Але, я думаю, це демонструє, що… мир можливий, що може бути перемир’я. Сподіваюся, що російська сторона дотримуватиметься цього і в майбутньому, що будуть докладені зусилля для досягнення справжнього перемир’я. Це один аспект», – сказав Волкер.

Крім того, за його словами, у центрі уваги треба тримати гуманітарну ситуацію, що впливає на населення. «Важливо тримати це на передньому плані – те, що число людей, які загинули, поранені чи залишилися без дому через цей конфлікт – значне, і це відбувається в центрі Європи», – сказав спецпредставник США.

Штаб української воєнної операції на Донбасі вранці 24 січня заявив, що вперше за тривалий час у зоні бойових дій доба 23 січня минуло без порушень режиму припинення вогню.

Міністерство закордонних справ України пов’язало відсутність обстрілів із візитом спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера в Київ. «Жодних порушень припинення вогню на Донбасі 23 січня, у той час, як Курт Волкер перебуває в Україні. Кожний крок на Донбасі контролюється Росією, що хоче всіх обдурити», – написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

Курт Волкер прибув до України 23 січня для переговорів з українським керівництвом щодо пошуків шляху мирного врегулювання на Донбасі. 26 січня Волкер проведе переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї.

23 січня він зустрівся з президентом України Петром Порошенком, начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком і міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

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