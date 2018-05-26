Держдеп: Росія прислала 77-ий незаконний конвой до України

"Кремль надіслав ще один незаконний конвой до України, ймовірно, щоб поновити запаси для своїх сил і розпалювати насильство. Це 77-ий конвой, який йде від Росії до України з початку конфлікту". Про це написала у Twitter речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.



В квітні тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ Мішель Сайдерс висловлювала обурення через те, що місії ОБСЄ знову не дали побачити вміст машин так званого "гуманітарного конвою", який прийшов з Росії на Донбас.

Від імені Сполучених Штатів, Сайдерс закликала "припинити ці неперевірені, незаконні автоколони, які не поважають суверенітет України і порушують територіальну цілісність".

"Допомогу потрібно доставляти за міжнародними стандартами, прозоро, з повагою до міжнародно визнаних кордонів України", - йдеться в заяві.

Росія твердить, що регулярно надає гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу, надіславши більше 70 гуманітарних автоколон.

"Якщо в цих конвоях справді гуманітарна допомога, чому Росія не хоче, щоб таку допомогу бачила міжнародна спільнота?", - зауважила Сайдерс.

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