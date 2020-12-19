США звинувачують росіянина і двох болгар у незаконному експорті чутливих технологій до Росії

США звинувачують росіянина і двох громадян Болгарії в незаконному експорті чутливих технологій до Росії.

За повідомленням Міністерства юстиції США, 48-річний росіянин Ілля Сабіров у змові з двома громадянами Болгарії (70-річний Дімітар Дімітров та 46-річний Мілан Дімітров) створили схему закупівлі стійких до радіації схем у Техасі та постачали ці компоненти до Росії через Болгарію без необхідних ліцензій.

Всіх трьох обвинувачують за трьома статтями: щодо порушення законів щодо експорту та відмивання грошей. Зокрема, в обвинувальному висновку мовиться, що Сабіров та Дімітрови у США порушили закони про надзвичайні міжнародні економічні повноваження, про реформу експортного контролю, а також положення про відмивання грошей. Кожне з цих звинувачень, якщо доведене, передбачає принаймні 20 років ув'язнення у федеральній тюрмі.

За повідомленням американського Мін'юсту, Сабіров в Росії очолює компанії “Совтест Комп” та “Космос Комплект”. Він також контролює болгарську компанію Multi Technology Integration Group (MTIG).

Обидва Дімітрови працювали на Сабірова в компаніях “Космос Комплект” та в болгарській MTIG.

Як вважає Міністерство юстиції, саме ця болгарськя компанія була свого роду "прокладкою" для проведення незаконних транзакцій між США та Росією.

В обвинувачувальному висновку мовиться, що Сабіров та Дімітрови у 2014 році зустрілися із постачальником радіаційно-стійких компонентів у місті Остін (Техас). Під час цієї зустрічі їх поінформували, що цей чутливий американський товар не може вивозитись до Росії, у звязку з торговельними обмеженнями США.

Йдеться про спеціальні стійкі до радіації схеми, стійкі до пошкоджень чи несправностей у суворому космічному середовищі. Саме тому уряд США прискіпливо контролює експорт цих компонентів.

Щоб обійти американське законодавство, Сабіров, мовляв, створив фірму в Болгарії, куди закуповував контрольовані урядом електронні схеми, щоб пізніше переправити їх в Росію.

Схеми були закуплені у США і відправлені в Болгарію у 2015 році. Після цього болгарська MTIG, яка також належить Сабірову, надіслала їх в Росію. Російська компанія “Совтест” перевела більше мільйона доларів болгарській MTIG за ці частини.

За даними Мін'юсту США, паралельно в цей самий час болгарська MTIG за вказівкою Сабірова замовила у США ще інші електронні компоненти загальною вартістю у понад 1,7 мільйонів доларів.

Ці частини були відправлені зі США, у Болгарії перепаковані, і пізніше надіслані до Росії.

Наприкінці 2018 року агенти з контролю за експортом при Міністерстві торгівлі США відвідали болгарську компанію MTIG і допитали Мілана Дімітрова. Вони намагались вияснити, чи американські компоненти досі перебувають у Болгарії. Тоді Дімітров обманом заперечив вивезення цього товару до Росії.

Відтак Мілану Дімітрову висунули ще одне обвинувачення - надання неправдивої інформації представникам уряду США.

“Знову і знову ми бачимо спроби росіян отримати доступ до чутливих американських технологій”, - заявив помічник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон Дімерс.

“Ми ніколи не дозволимо, щоб найбільш чутливі технології потрапили до рук тих, хто спробує використати їх проти нас”, - додав прокурор Грег Софер.

Міністерство юстиції США нагадує, що обвинувачувані вважаються невинними до тих пір, поки їхня провина не буде доведена в суді.

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