Українських моряків утримуваних Росією згадали у посольстві США у Німеччині

У посольстві США у Німеччині на День Незалежності України згадали про українських моряків, які перебувають у російському полоні.

"Сьогодні, бажаючи Україні чудового Дня Незалежності, ми пам'ятаємо про 24 моряків, які утримуються Росією останні 272 днів. Поверніть їх додому", - відзначили у посольстві США у Німеччині.

Раніше російські ЗМІ повідомили про можливість обміну затриманими та засудженими особами. Зокрема до України можуть повернутися затримані у Керченській протоці минулої осені українські моряки.

Дивіться також: Українець з Каліфорнії вже 5 років допомагає Батьківщині