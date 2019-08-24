Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Українських моряків утримуваних Росією згадали у посольстві США у Німеччині

Українські моряки за ґратами у суді у Москві у червні

Показати коментарі

У посольстві США у Німеччині на День Незалежності України згадали про українських моряків, які перебувають у російському полоні.

"Сьогодні, бажаючи Україні чудового Дня Незалежності, ми пам'ятаємо про 24 моряків, які утримуються Росією останні 272 днів. Поверніть їх додому", - відзначили у посольстві США у Німеччині.

Раніше російські ЗМІ повідомили про можливість обміну затриманими та засудженими особами. Зокрема до України можуть повернутися затримані у Керченській протоці минулої осені українські моряки.

Дивіться також: Українець з Каліфорнії вже 5 років допомагає Батьківщині

Українець з Каліфорнії вже 5 років допомагає Батьківщині. Відео
Embed
Українець з Каліфорнії вже 5 років допомагає Батьківщині. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:53 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG