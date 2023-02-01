Польща не планує передавати Україні винищувачі F-16 - міноборони країни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий виступити посередником між Україною та Росією. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Нетаньяху розповів, що його вже просили виступити посередником невдовзі після вторгнення Росії в Україну, але він відхилив пропозицію, оскільки на той час не був прем'єр-міністром.

"У той час я був лідером опозиції і сказав, що у мене є правило: по одному прем'єр-міністру за раз", - сказав він.

На запитання, чи погодиться він на це зараз, Нетаньяху відповів: "Якщо мене попросять усі відповідні сторони, я, звичайно, розгляну це, але я не наполягаю". Нетаньяху додав, що хотів би, аби зокрема про це його попросили Сполучені Штати, оскільки, за його словами, "на кухні не може бути забагато кухарів".

В інтерв'ю Нетаньяху також наголосив, що має хороші стосунки з президентом США Джо Байденом. Також зауважив, що Вашингтон і Тель-Авів мали розбіжності щодо багатьох питань, зокрема Ірану, але альянс між двома країнами, за словами Нетаньяху, "має бути непохитним". "Я думаю, що відданість президента Байдена Ізраїлю справжня, це не просто слова, вона щира, вона йде від серця. І моя відданість союзу зі Сполученими Штатами справжня", - сказав Нетаньяху.